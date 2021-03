La Juventus potrebbe realizzare un grande colpo in attacco dalla Premier in sede di calciomercato: maxi-intreccio con Kulusevski

La Juventus studia rilevanti movimenti di calciomercato in vista della prossima stagione. La società è senza dubbio delusa dall’annata in corso e potrebbe mettere in atto cambiamenti importanti nella rosa, visto che molti giocatori hanno reso al di sotto delle aspettative. I bianconeri, inoltre, avrebbero un sogno per l’attacco ed è possibile si verifichi un clamoroso intreccio con altre due grandi squadre. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, maxi-intreccio per Sterling: occhio a Kulusevski

Il giocatore in questione sarebbe Raheem Sterling, esterno d’attacco in forza al Manchester City. Come rivela il ‘Daily Star’, l’attaccante in scadenza a giugno 2023 avrebbe interrotto le negoziazioni per il rinnovo con il suo attuale club. Il motivo potrebbe riguardare il fatto che il giocatore abbia deciso di cambiare procuratore di recente e stia cercando un sostituto. In corsa ci sarebbero anche Raiola e Mendes. In caso di fumata nera per il prolungamento, i bianconeri potrebbero tentare l’offensiva, dando vita ad un clamoroso intreccio di attaccanti.

I calciatori coinvolti sarebbero Haaland, che si ritroverebbe nei ‘Citizens’ con Guardiola, e Kulusevski, che potrebbe salutare in direzione Borussia Dortmund. Al momento si tratta solo di una suggestione, però, considerando anche la valutazione di circa 100 milioni di euro e l’ingaggio da quasi 16 milioni a stagione dell’inglese di origini giamaicane. Vedremo se ci saranno sviluppi in merito.