La Juventus pianifica le mosse da attuare nella prossima estate e blinda quattro calciatori. Tanti big esclusi che potrebbero partire

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per programmare nuovi possibili colpi da attuare nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri non stanno vivendo una grande annata e per questo motivo potrebbero apportare delle modifiche importanti alla rosa, puntando anche su diverse cessioni.

La ‘Vecchia Signora’ infatti per la prima volta dopo nove anni è ormai a un passo dalla mancata vittoria dello scudetto, che aveva caratterizzato il ciclo vincente della Juventus e ora sembra ormai pronta la rivoluzione.

Calciomercato Juventus, quattro intoccabili: non ci sono Bonucci, Chiellini, Buffon, Ronaldo e Cuadrado

Quest’oggi ‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione in merito agli addii della prossima estate. In particolare, il quotidiano ha parlato di solo quattro calciatori intoccabili e dai quali si ripartirà in futuro: questi sono De Ligt, McKennie, Chiesa e Danilo.

Non sono presenti dunque elementi come Chiellini, Buffon e Bonucci che hanno avviato il ciclo fantastico e scritto la storia del club, così come due big come Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado. A questo punto i cinque nomi potrebbero essere tra i cedibili per il futuro.

L’obiettivo della società dunque potrebbe essere quello di ringiovanire la rosa e fare una ripartenza da elementi che possono avere più stimoli per riportare la Juventus sul tetto d’Italia e non solo.