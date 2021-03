Inter e Milan potrebbero tornare a trattare in sede di calciomercato: doppia suggestione per l’estate, idea scambio tra le milanesi

Un duello sul campo che sta vedendo la squadra di Conte in netto vantaggio sul Milan nella corsa al prossimo scudetto. Dal calcio giocato al calciomercato, nerazzurri e rossoneri potrebbero tornare a lavorare in simbiosi nella prossima sessione estiva. Spunta una doppia suggestione che concretizzerebbe lo scambio tra i due club milanesi: c’è Caldara per la squadra nerazzurra.

Calciomercato, scambio Inter-Milan: Caldara per Conte

Mattia Caldara potrebbe essere uno dei nomi caldi per la prossima estate dell’Inter. L’asse di mercato con il Milan potrebbe tornare ad infiammarsi, dopo gli storici scambi tra le due società milanesi negli ultimi anni. In tal senso, il difensore del Milan, attualmente in prestito all’Atalanta, rappresenterebbe un innesto utile alla retroguardia di Conte.

Un possibile scambio con il Milan che vedrebbe l’approdo in rossonero di Ionut Radu, come possibile vice Donnarumma vista la dubbia riconferma di Tatarusanu. Non è da escludere però nemmeno il nome di Federico Dimarco, reduce da una sorprendente stagione in prestito a Verona e possibile vice Theo Hernandez sulla corsia mancina del ‘Diavolo’.

Il Milan cerca un rinforzo sulla fascia sinistra ed il 23enne di proprietà dell’Inter potrebbe essere un nome utile alla causa di Pioli.