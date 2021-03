La Roma vuole continuare ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato: il club giallorosso proverà un colpo importante per puntellare la rosa

La Roma vuole continuare a stupire tutti in Europa League, ma non solo. La compagine giallorossa, guidata da Paulo Fonseca, intende centrare anche la qualificazione alla prossima Champions League rientrando tra le prime quattro della classifica della Serie A. La lotta è serrata e non sarà così facile, ma Dzeko e compagni ci proveranno fino alla fine per regalare una gioia ai tifosi. In aggiunta, sul fronte calciomercato il club capitolino vorrebbe puntellare la rosa a disposizione con innesti di qualità, soprattutto per quanto riguarda la questione portieri.

Calciomercato Roma, pressing su Musso: idea di scambio

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il portiere dell’Udinese, Juan Musso, è il vero obiettivo di mercato della Roma in vista del prossimo anno. L’estremo difensore argentino è cresciuto in maniera esponenziale con la maglia bianconera in Friuli e così è pronto per una piazza importante, come quella dei giallorossi.

Così la stessa Roma potrebbe anche abbassare le pretese economiche del club friulano inserendo nella trattativa anche il talentuoso giocatore spagnolo, ex Barcellona, Carles Perez, che non ha conquistato tanta fiducia sotto la gestione Fonseca ed è pronto a partire in vista della prossima stagione.

La Roma continua a monitorare così profili interessanti di assoluto valore per diventare maggiormente competitiva. La Champions League resta l’obiettivo per la qualificazione del prossimo anno, ma non sarà facile rientrare tra le prime quattro posizioni della classifica di Serie A.