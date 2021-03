L’Inter programma la prossima stagione tra scelte di mercato e giocatori in bilico: Romelu Lukaku ha preso una decisione sul futuro

L’Inter viaggia a vele spiegate verso la conquista dello scudetto. Il cammino è ancora lungo, ma il solco scavato con le dirette concorrenti pone i nerazzurri come assoluti artefici del proprio destino. Il club è tornato a competere ad alti livelli e l’obiettivo per la prossima stagione sarà quello di confermarsi in Italia, migliorando il rendimento in Champions League. Molto dipenderà dalle scelte di mercato, tra nuovi innesti e conferme dei top player.

Calciomercato Inter, sirene inglesi per Lukaku

Tra questi c’è molto rumore sul futuro di Romelu Lukaku, principale artefice delle fortune dell’Inter in stagione. L’attaccante belga – protagonista di 19 gol e 7 assist in campionato – ha un contratto in scadenza nel 2024 ed una posizione salda all’interno del gruppo. Le sue prestazioni non sono però passate inosservate ai top player esteri, che in estate potrebbero tentare l’assalto, vista anche la situazione economica delicata dell’Inter.

Su Lukaku è forte l’interesse della Premier League, campionato che il bomber conosce benissimo dopo le esperienze all’Everton e al Chelsea. Il Manchester City lo ha messo nel mirino per il dopo Aguero, ma anche i Blues sognano un ritorno visto che con la prima squadra ha giocato appena 15 partite prima di essere ceduto. L’Inghilterra affascina, ma nelle idee di Lukaku ci sarebbe altro.

Calciomercato, la scelta di Lukaku

Secondo quanto riferisce il ‘Daily Mail’, Romelu Lukaku rimarrà all’Inter anche la prossima stagione. C’è un però: il futuro dell’attaccante belga sarebbe legato a quello di Antonio Conte, allenatore che meglio lo ha fatto rendere in carriera. Se il tecnico resta all’Inter, anche il belga non si muoverà da Milano: in caso di addio, invece, potrebbero riaffiorare pensieri inglesi.

La priorità, però, resta l’Inter, tanto che Lukaku – sempre secondo quanto riferisce il portale inglese – starebbe anche riflettendo sulla possibilità di allungare il suo contratto con la società nerazzurra ben oltre il 2024, sua attuale scadenza. La Serie A sembra averlo definitivamente conquistato e i tifosi dell’Inter possono stare tranquilli. Almeno per il momento.