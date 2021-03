La Juventus cerca nuovi rinforzi per la prossima estate ma si allontana il colpaccio: può esserci l’addio definitivo al bomber

Sono mesi molto difficili quelli vissuti fin qui dalla Juventus, che è partita con le solite ambizioni in questa stagione ma con il passare delle settimane ha collezionato sempre più passi falsi che hanno compromesso l’annata. A due mesi dal termine, infatti, sembra ormai sfumato l’obiettivo scudetto con l’Inter avanti di ben dieci punti ed è già finita l’avventura in Champions League dopo l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto, una squadra sicuramente inferiore sulla carta.

Ora alla compagine allenata da Andrea Pirlo resta soltanto un trofeo da raggiungere dopo la Supercoppa Italiana: i bianconeri infatti sono ancora in corsa per la Coppa Italia e a metà maggio affronteranno l’Atalanta in finale per provare ad alzare il trofeo che una stagione fa era stato perso proprio in finale contro il Napoli.

Calciomercato Juventus, addio definitivo ad Haaland: accordo con il Chelsea

I risultati negativi di questi mesi portano la società ad effettuare sicuramente delle riflessioni sia sullo staff tecnico che sulla rosa a disposizione. I bianconeri infatti potrebbero andare a caccia del salto di qualità nella prossima sessione di calciomercato ma ci vogliono acquisti importanti. La dirigenza è pronta a battagliare con le big per nuovi colpi ma non sarà facile.

Un nome seguito da diverso tempo infatti sembra essere ormai lontano da Torino. Stiamo parlando di Erling Haaland che, secondo quanto riportato da “Indykaila News”, sarebbe ormai in direzione Premier League. Il norvegese avrebbe trovato un accordo con il Chelsea, che potrebbe battere la concorrenza del Manchester City attraverso un ingaggio da circa 22 milioni di euro all’anno.

Haaland non ha mai nascosto di vivere l’esperienza al Borussia Dortmund solo per prepararsi al grande salto e il suo passaggio in Inghilterra potrebbe permettergli di competere al meglio anche in Champions League. Nulla da fare dunque per la Juventus che non ha intenzione di superare quelle cifre e può dire addio all’obiettivo.