La Juventus non vive un buon momento e potrebbe anche perdere un obiettivo di mercato: nuova squadra per il difensore

È un’annata davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi in questi mesi e non sta vivendo al meglio la stagione. La rivoluzione effettuata nella scorsa estate non ha portato i frutti sperati e, dopo la conquista della Supercoppa Italia, potrebbe esserci soltanto un trofeo a disposizione di Ronaldo e compagni.

I bianconeri infatti possono ancora vincere la Coppa Italia e disputeranno la finale a metà maggio contro l’Atalanta. In campionato invece la lotta per lo scudetto sembra ormai troppo distante, visto che la Juventus è al terzo posto in classifica e dista ben dieci punti dalla vetta della classifica. In Champions League poi è arrivato un fallimento già agli ottavi di finale, a causa dell’eliminazione contro il Porto.

Calciomercato Juventus, sfuma il colpo Konate: si trasferisce al Liverpool

La Juventus sa che la stagione non è sicuramente positiva ed è probabilmente la peggiore degli ultimi nove anni, e per questo sta lavorando per rinforzarsi in futuro e tornare a competere anche in Europa. I bianconeri hanno già diversi nomi nel mirino che potrebbero regalare un salto di qualità, ma la concorrenza delle big non manca. Uno dei nomi seguiti dalla Juventus è Ibrahima Konate, di proprietà del Lipsia.

Il difensore centrale sta vivendo delle annate straordinarie in Germania e per questo ha attirato tutti i top club. Per Fabio Paratici però la strada sembrerebbe ormai poco percorribile: secondo quanto riportato dal ‘TheAthletic’, infatti, il Liverpool avrebbe ormai deciso di chiudere l’accordo e sarebbe pronto a finalizzare l’affare pagando la clausola da 40 milioni di euro.

Qualora i ‘Reds’ dovessero portare a termine la trattativa, dunque, la Juventus si ritroverebbe un obiettivo in meno per rinforzare la difesa e dovrebbe cercare nuovi colpi.