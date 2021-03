La Juventus potrebbe mettere in atto una rivoluzione a centrocampo in sede di calciomercato: ne ha parlato un famoso giornalista

La Juventus è profondamente amareggiata per via dei risultati raccolti in questa stagione. L’obiettivo della compagine bianconera, non più un segreto ormai da anni, è la vittoria della Champions League. I bianconeri nelle precedenti edizioni erano stati in grado di raggiungere ben due finali. Erano tempi sicuramente migliori e in panchina sedeva Massimiliano Allegri. Di recente, però, le prestazioni sono andate sempre peggio e la squadra nelle ultime tre annate ha collezionato un’eliminazione ai quarti di finale e due consecutive agli ottavi. Quest’anno la sentenza è arrivata dal Porto. La società è delusa e potrebbe mettere in atto interventi importanti in sede di calciomercato, in particolare a centrocampo. La mediana, infatti, è il reparto che probabilmente non ha rispettato di più le aspettative del club: a questo proposito ha parlato un famoso giornalista.

Calciomercato Juventus, “Rivoluzione a centrocampo”: il giornalista non ha dubbi

Momento nero per la Juventus. Si potrebbe definire il peggiore vissuto dai bianconeri nell’ultima decade. La squadra, oltre al nuovo fallimento in Europa, rischia seriamente di perdere anche lo scudetto. L’Inter, infatti, sembra sempre più lanciata versi la vittoria del principale titolo nazionale, considerando lo strapotere degli uomini di Conte in Serie A nel recente periodo.

La società, quindi, potrebbe prendere provvedimenti rilevanti per modificare e migliorare la rosa in vista della prossima stagione. In particolare, parecchi interventi è possibile avvengano a centrocampo, reparto che probabilmente ha deluso più degli altri la dirigenza. A proposito di ciò, è intervenuto il famoso giornalista Paolo Paganini, lanciando un clamoroso annuncio sul proprio profilo Twitter: “Buongiorno. Sarà rivoluzione a centrocampo per la Juventus. In uscita ci sono Ramsey, Rabiot e forse Bentancur. Gli obiettivi, invece, sono: Locatelli, Jorginho, Pogba e Van de Beek. A oggi ci sono più chances per l’olandese che per il francese, mi dicono dal Principato“.

Parole chiare, che infiammano l’atmosfera nell’ambiente bianconero. Vedremo se la Juventus riuscirà a portare a termine le eventuali cessioni, per poi tuffarsi su questi grandi nomi e farsi trovare pronta in vista della prossima stagione.