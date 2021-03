La Juventus è già attiva sul calciomercato in vista della prossima stagione. Vendere e poi comprare è il mantra, ma le due cose possono essere fatte insieme. Tentativo di super scambio

La Juventus ha già iniziato, con Paratici e Nedved ancora peraltro in scadenza di contratto a giugno, a muoversi sul calciomercato in vista della prossima stagione. Il budget, come sappiamo, non è cospicuo e per questo servirà molta fantasia per poter portare a compimento operazioni importanti, allo stesso tempo piazzando quei giocatori che non rientrano nei piani futuri. Tra questi figurerebbe Aaron Ramsey, gallese classe ’90 arrivato a zero – commissioni escluse – due anni fa ma il cui rendimento fin qui, a causa anche di guai fisici, è stato ben al di sotto delle attese. Gli intermediari sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, magari proprio in Premier dove ha lasciato un ottimo ricordo di sé grazie alle ottime stagioni vissute all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Ramsey e Demiral ‘carte’ per il doppio colpo

Rumors indicano il Liverpool come interlocutore principale degli operatori di mercato vicini ai bianconeri, con la Juve che cercherebbe di mettere le mani su ben due calciatori dei ‘Reds’ di Klopp, quest’anno in piena crisi di gioco e risultati. Il primo è Thiago Alcantara, vecchio pallino di Paratici e soci non riuscito a inserirsi nella formazione inglese e in generale nel calcio britannico. Indiscrezioni lo danno insofferente, prontissimo quindi a valutare l’addio e una nuova avventurà. Il papà-agente, Mazinho, conosce bene l’Italia e il calcio italiano dove fu protagonista agli inizi degli anni ’90, per cui la Serie A e Torino potrebbero essere mete alquanto gradite… La Juventus punterebbe in realtà anche un altro calciatore del Liverpool, nello specifico il centrale camerunese Matip.

L’offerta per lui e Thiago potrebbe toccare i 27 milioni cash, più appunto il cartellino di Ramsey valutato sui 20. Al posto dei 25 milioni, si dice che i ‘Reds’ possano preferire l’inserimento di un altro bianconero, ovvero Demiral del quale però la società presieduta da Andrea Agnelli non vorrebbe privarsi.

