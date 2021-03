Albert Sambi Lokonga, centrocampista centrale dell’Anderlecht, potrebbe essere il nome a sorpresa del Milan di Stefano Pioli in vista della prossima estate di calciomercato. Il giocatore belga, classe 1999, è uno dei talenti più luminosi della Jupiler pro League. Le ultime sui trasferimenti del campionato italiano di Serie A



Nonostante qualche istante di difficoltà, il Milan di Stefano Pioli è riuscito a rilanciarsi con la vittoria esterna in casa della Fiorentina. La rete di Hakan Calhanoglu, trequartista turco, ha regalato tre punti fondamentali ai rossoneri che sabato, al rientro dalla pausa per le nazionali, sfideranno la Sampdoria di Claudio Ranieri, reduce dalla vittoria interna contro il Torino di Davide Nicola.

Un’altra gara fondamentale per il Milan che, vista la mancata disputa del match fra Inter e Sassuolo, si trova a sei punti di distanza dai nerazzurri di Antonio Conte, sabato sera impegnati a Bologna contro la squadra felsinea dell’ex Sinisa Mihajlovic. I rossoneri però, non guardano soltanto all’immediato futuro, ma anche alla prossima finestra estiva di calciomercato dove, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, dovranno rinforzare l’organico per affrontare al meglio la tripla competizione.

Calciomercato Milan, nome nuovo per il centrocampo | I dettagli

Il nome nuovo per rinforzare il centrocampo del Milan potrebbe essere quello di Albert Sambi Lokonga, interno dell’Anderlecht. Il giocatore, nazionale belga, è un classe 1999 (coetaneo di Gianluigi Donnarumma) e sarebbe il profilo giusto per proseguire la linea verde intrapresa dalla società meneghina. Sambi Lokonga, valutato intorno ai 15 milioni di euro, ha un contratto con l’Anderlecht fino al 2023 e, in questa stagione nella Jupiler Pro League, ha finora collezionato 24 presenze mettendo a segno due reti e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra.

Il belga potrebbe dare fiato alla batteria di centrocampo considerando anche i dubbi sul futuro di Meite, arrivato in prestito dal Torino. Il giocatore di proprietà del club granata infatti, non è ancora certo della sua permanenza in rossonero.