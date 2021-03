La Roma punta ad un centravanti in Serie A e potrebbe già cedere uno dei suoi attaccanti per scavalcare il pressing del Milan

A pochi mesi di distanza dal ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma, la strade del Faraone e quella dei giallorossi potrebbero separarsi nuovamente. Il classe ’92 è tornato nel mercato di gennaio a parametro zero dallo Shangai Shenua. Nella sua seconda esperienza nella Capitale El Shaarawy è andato a segno una sola volta in Europa League, mentre è ancora a secco in campionato.

La Roma pensa ad una cessione in estate per effettuare una corposa plusvalenza che porterebbe una cifra importante nelle casse della società, come riportato da ‘Il Messaggero’. Nonostante lo scarso contributo in zona gol, il rendimento del Faraone non può essere considerato negativo, anzi, sono diverse le squadre interessate a lui che nel mercato estivo potrebbero farsi avanti.

Calciomercato Roma, El Shaarawy+ 23 milioni per Vlahovic

Una su tutte la Fiorentina che già da tempo è sulle sue tracce e anche nel mercato di gennaio ha provato a scavalcare la Roma per rinforzare il reparto offensivo. Il club toscano potrebbe ripresentarsi in estate e imbastire una trattativa con i giallorossi. Il club di Trigoria punta ad un centravanti della Viola, al centro dei riflettori del campionato italiano, Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000 ha attirato l’attenzione di molte squadre tra cui la Roma che potrebbe pensare di giocarsi la carta El Shaarawy per arrivare al centravanti della Fiorentina con l’aggiunta di una cifra che si aggira intorno ai 23-25 milioni di euro.

L’attaccante serbo, però, non piace solo alla Roma. Anche il Milan è una delle prime squadre in pressing sul talento della Fiorentina, Dusan Vlahovic, e potrebbe intralciare i piani dei giallorossi che dovranno necessariamente trovare un centravanti per la prossima stagione, alla luce della quasi certa partenza di Edin Dzeko.