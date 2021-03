Brutta tegola in casa Roma. Il calciatore, infatti, ha riportato una lesione al menisco e vede così finire la sua stagione sul campo. Tutte le ultime novità sulle sue condizioni

Terribili notizie per Paulo Fonseca che si trova a dover fare a meno di una pedina importante in un momento cruciale della stagione. Marash Kumbulla ha infatti riportato una lesione al menisco destro che non dovrebbe permettergli di tornare in campo entro il termine della stagione.

Il giovane centrale giallorosso verrà trattato, come da accordi con lo staff, inizialmente con una terapia conservativa.