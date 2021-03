Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi ai saluti? Il jolly bianconero non sembra trovare la propria dimensione e potrebbe dire addio alla formazione piemontese: attenzione però alle richieste economiche

Arrivato alla Juventus nell’estate del 2017, Federico Bernardeschi non sembra essersi ritagliato lo spazio giusto con la maglia dei bianconeri. D’altronde, sia nella gestione Allegri, che in quella di Sarri, ha dimostrato di faticare (non poco) nel trovare la dimensione adatta. E anche nella gestione Pirlo, l’ex esterno della Fiorentina convince a fasi alterne. Ragion per cui, la Juventus ed il giovane esterno potrebbero giungere ai saluti, nel corso della prossima sessione di mercato, con i bianconeri disposti ad ammorbidire le proprie richieste economiche per il cartellino di Bernardeschi (in scadenza, tra le altre cose, nel giugno del 2022).

Calciomercato Juventus, per Bernardeschi c’è il Marsiglia: attenzione all’ostacolo ingaggio

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: l’addio tra Bernardeschi e la Juventus appare abbastanza annunciato e le pretendenti al ragazzo, dopotutto, non mancano. In Italia, è stato proposto in primis dai bianconeri come pedina di scambio, nelle trattative che hanno visto coinvolte anche il Napoli, la scorsa estate, per l’intreccio di mercato relativo ad Arek Milik.

Lo stesso Milik che, adesso, gioca e si rilancia con la maglia del Olympique Marsiglia, club molto attento alle vicende del nostro campionato. E soprattutto ai talenti che lo animano. Occhio, dunque, alla pista Ligue 1 per l’ex esterno della Fiorentina: l’OM non ha nascosto il proprio interesse per Bernardeschi, al punto da tentare anche un primo (più o meno diretto) approccio. L’ostacolo, tuttavia, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del calciatore e dalle sue richieste salariali: senza avere alcuna preclusione per l’esperienza in Francia, Bernardeschi chiederebbe almeno quattro milioni di euro netti a stagione. Una cifra davvero importante, considerando il budget (quantomeno oculato) del Marsiglia, soprattutto in un momento complicato come quello relativo all’emergenza pandemica.