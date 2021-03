Il Barcellona continua a guardare con interesse in casa Juventus e spaventa: in estate potrebbe arrivare l’assalto

La fine della stagione si avvicina e il bilancio della Juventus non può certamente essere positivo. Infatti i bianconeri possono praticamente dire addio alla rimonta scudetto, visto che dopo la sconfitta contro il Benevento i punti di distanza dai nerazzurri sono dieci, da recuperare proprio in dieci partite. Inoltre brucia ancora l’eliminazione in Champions League per mano del Porto agli ottavi di finale. Rimane dunque la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per sperare di portare a casa un trofeo, oltre alla Supercoppa vinta contro il Napoli.

Così a fine stagione bisognerà capire da quali elementi ripartire e quali invece potranno partire nella prossima sessione di calciomercato estiva. A continuare a mettere gli occhi in casa Juventus è il Barcellona, che potrebbe tentare l’assalto per uno dei top player bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ci prova ancora: assalto a de Ligt in estate

Non solo entrate nella prossima sessione di calciomercato della Juventus, ma si dovrà ragionare anche sulle cessioni. Importante sarà riuscire a respingere le offensive che arriveranno dai top club europei per cercare di acquistare alcuni dei talenti nella rosa di Andrea Pirlo.

Proprio per questo motivo bisognerà stare attenti anche al Barcellona, che da tempo ha messo il mirino tra le fila bianconere. Secondo quanto riporta il portale spagnolo ‘Don Balon’, il club catalano starebbe continuando ad osservare con interesse il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, arrivato nell’estate del 2019 dall’Ajax, dopo essere stato corteggiato da mezza Europa. Il difensore olandese dopo un periodo di ambientamento si è affermato come una delle colonne della difesa juventina. In questa stagione de Ligt ha collezionato 24 partite tra campionato e Coppa Italia ed ha un contratto fino al 2024 con la Juventus. Secondo il sito spagnolo il Barcellona a fine stagione potrebbe far partire l’assalto al difensore olandese, ma ovviamente non sarà facile strapparlo ai bianconeri, che su di lui hanno investito molto.