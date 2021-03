Juventus, Kulusevski 'contro' Pirlo | "Cambio sempre ruolo"

Arrivano le parole di Dejan Kulusevski sulla sua esperienza alla Juventus e le decisioni di formazione di Andrea Pirlo

La Juventus ha avviato un processo di ringiovanimento la scorsa estate, acquistando giocatori come Chiesa, McKennie e Dejan Kulusevski. Proseguendo sulla falsariga di quando arrivò de Ligt un paio d’anni fa. L’attaccante svedese si era imposto come uno dei migliori talenti della Serie A con la maglia del Parma, ma coi bianconeri le cose non stanno andando per il verso giusto. Anche perché pare ci sia un po’ di confusione nelle scelte di formazione di Andrea Pirlo, con Kulusevski che è stato più utilizzato come jolly che nel suo ruolo naturale.

Juventus, Kulusevski parla del futuro

La stagione di Kulusevski è ricca di alti e bassi, e dal ritiro della Svezia ha parlato proprio dell’esperienza alla Juve: “Ho giocato in una posizione nuova in ogni partita, ho cambiato tante volte ruolo e non sono abituato. Quand’ero al Parma toccavo più palloni, ora devo adattarmi agli altri giocatori. E’ istruttivo capirlo alla mia età, ma ci vorrà del tempo. La mia posizione preferita è quella del trequartista, dietro agli attaccanti“. Insomma, una piccola frecciatina ad Andrea Pirlo c’è, per le posizioni in cui sta giocando lo svedese.

Non è tanto da escludere l’addio di Kulusevski a fine stagione, anche in prestito, se dovesse restare l’allenatore della Juventus. Uno scenario complicato da realizzare, certo, ma vista anche la stagione dei bianconeri, servirà un cambio di rotta.