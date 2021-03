Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico. Il campione portoghese avrebbe già preso la decisione: dove giocherà nella prossima stagione?

Cristiano Ronaldo è in una fase di molta analisi per decidere quale sarà il prossimo passo della sua carriera. Avere 36 anni significa che la tua prossima destinazione potrebbe essere l’ultima come calciatore professionista, il che aumenta la preponderanza del momento. Nei giorni scorsi le opzioni di Florentino Pérez per il suo ritorno al Real Madrid erano percettibili. Anche Zinedine Zidane non ha chiuso la porta alla possibilità in una conferenza stampa. Tuttavia, la notizia peggiore per la Casa Bianca sarebbe arrivata di recente.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ha scelto per il futuro

Lo stesso presidente del Real Madrid, Florentino Perez, lo riabbraccerebbe nuovamente dopo l’addio avvenuto diverse stagioni fa. Anche Zinedine Zidane non aveva chiuso la porta a CR7 durante la conferenza stampa. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Don Balon” nelle ultime ore sarebbe arrivata anche una brutta notizia per la compagine spagnola. I contatti ci sarebbero stati tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez con lo stesso campione mondiale che avrebbe rivelato di non voler abbassare il suo attuale stipendio alla Juventus (31 milioni di euro). Il Real Madrid sarebbe arrivato fino ad un massimo di 20 milioni di euro in base alla capacità finanziaria.

Cristiano Ronaldo avrebbe così preso una decisione di giocare con la Juventus fino al 2022 per poi sposare successivamente una nuova avventura suggestiva per chiudere alla grande la sua carriera. Questa sarebbe la scelta del campione portoghese voglioso di riscatto dopo i vari fallimenti a livello europeo.

Per certi versi la Juventus lo perderà definitivamente a parametro zero, ma nella prossima stagione il club bianconero cercherà in tutti i modi di allestire una rosa super competitiva per raggiungere la “Coppa dalle grandi Orecchie”.