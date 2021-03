Fari già puntati sul prossimo calciomercato in casa Juventus, con un nome che ritorna prepotentemente nelle mire di Paratici per rinforzare la mediana di mister Pirlo: controproposta a sorpresa del top club

Dopo una stagione tutt’altro che esaltante che sta per chiudersi, in casa Juventus è già tempo di calciomercato. La dirigenza bianconera, con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva, si starebbe già muovendo per un big accostato in passato al club torinese: i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhi su Tolisso: controproposta Bayern

Un’idea per la prossima stagione che torna, prepotentemente, di moda per il centrocampo bianconero. La Juventus di Pirlo potrebbe, durante la prossima estate, accogliere l’arrivo di Corentin Tolisso. Il talento francese è in scadenza tra poco più di un anno e lascerà dunque, salvo colpi di scena, il Bayern Monaco tra pochi mesi.

Il 26enne centrocampista piace a Paratici che potrebbe pensare di farsi avanti con il club tedesco. In casa Bayern Monaco, però, la richiesta alla Juventus per Tolisso sarebbe decisamente ‘pesante’: i bavaresi, infatti, non hanno mai nascosto l’interesse per Bentancur .

L’idea sarebbe quella di inserire proprio l’uruguagio, valutato non meno di 40-45 milioni dalla ‘Vecchia Signora’, nell‘ipotetico scambio con Tolisso.