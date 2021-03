Milan in apprensione per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si ferma durante l’allenamento, si attendono aggiornamenti

Non arrivano buone notizie per il Milan. Zlatan Ibrahimovic è impegnato con la Svezia e quest’oggi, durante l’allenamento, si è fermato con largo anticipo e ha lasciato il terreno di gioco accompagnato dal medico sociale. Una situazione che sicuramente tiene in apprensione i rossoneri, che hanno bisogno del proprio bomber per gli ultimi due mesi di campionato.