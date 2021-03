Bomba dalla Turchia, l’allenatore del Galatasaray, Terim, dopo 21 anni potrebbe tornare sulla panchina della Fiorentina. Beffa per Gattuso

L’addio di Cesare Prandelli alla panchina della Fiorentina, quasi fresco, ha costretto la squadra di Rocco Commisso, italoamericano che ha acquistato la Viola dai Della Valle nell’estate del 2019, a diversi stravolgimenti. Arrivato in corso d’opera per sostituire Beppe Iachini, che è poi tornato dopo l’addio dell’ex ct della Nazionale azzurra, Prandelli non ha retto la pressione e con una lettera ha salutato tifosi e staff.

Ma, al di là del ritorno dell’ex Chievo, il nome sul quale il club fiorentino vuole puntare per la prossima stagione è un altro. In pieno calciomercato (e in pieno valzer delle panchine), i toscani starebbero sognando un altro clamoroso ritorno. E la bomba arriva direttamente dalla Turchia: è talmente forte, la bomba, che un altro dei successori al trono, Gennaro Gattuso, sembra esser stato messo al palo.

Calciomercato Fiorentina, Terim pronto al ritorno | Gattuso beffato

Andiamo con ordine, dalla fine. Gattuso è l’allenatore del Napoli, e lo sarà quasi sicuramente fino a fine stagione. Sulla panchina dei partenopei, l’ex centrocampista del Milan e degli azzurri sta vivendo un continuo sali e scendi, emozionale ma anche di risultati. Il suo rapporto con il patron Aurelio de Laurentiis non è dei migliori, e più di qualche nome circola per la sua eredità. Considerato questo, quindi, anche il calabrese campione del mondo 2006 si sta guardando intorno. E l’interesse della Fiorentina potrebbe non disdegnarlo affatto per dare continuità alla sua esperienza come mister, dopo la parentesi d’amore con i rossoneri e, appunto, l’avventura all’ombra del Vesuvio.

A meno che, ovviamente, come riportano dai media turchi, Commisso and co non abbiano di fatto già chiuso per un’altra carrambata. Il quotidiano ‘Fanatik’ infatti parla dell’inizio della trattativa per riportare a Firenze, dopo ventun anni, l’Imperatore, Fatih Terim. Con un contratto in scadenza con il Galatasaray a fine stagione, il futuro dell’allenatore sembra piuttosto in bilico a Instanbul dove ha trascorso praticamente tutta la sua carriera da calciatore e non solo.