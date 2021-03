Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, mette alla porta un top player: ipotesi scambio con due giocatori della Juventus

Calciomercato estivo che inizi ad avvicinarsi, e si tirano le somme in casa Juventus, cercando di capire quali sono i giocatori su cui iniziare a puntare per la prossima stagione. Infatti i bianconeri dovranno ragionare sul futuro di diversi calciatori che continuano a non essere più fondamentali per la rosa di Andrea Pirlo e che però potrebbero essere delle pedine importanti da inserire negli scambi.

Così gli occhi della dirigenza juventina iniziano a guardare con interesse in Premier League. Precisamente si osserva tra le fila del Liverpool, dove il tecnico Jurgen Klopp sembrerebbe mettere alla porta uno dei top player in rosa. Così per la Juventus si apre l’ipotesi di uno scambio che permetterebbe di mettere a segno un colpaccio che infiammerebbe l’estate.

Calciomercato Juventus, Salah scaricato da Klopp: scambio con Demiral e Dybala

Juventus sempre attenta alle occasioni di calciomercato, e negli ultimi anni ci ha abituato a grandi colpi in entrata, ed il primo che ovviamente viene in mente è quello di Cristiano Ronaldo. La prossima da cogliere al volo invece potrebbe arrivare dalla Premier League. Infatti Jurgen Klopp e il Liverpool sembrerebbero intenzionati a dire addio a Mohamed Salah.

Il calciatore egiziano arrivato quattro anni fa dalla Roma in questa stagione ha collezionato 39 presenze con la maglia dei ‘Reds’, mettendo a segno 28 gol. Di certo non si può dire che le sue prestazioni non siano positive, essendo anche capocannoniere della Premier League a pari merito con Harry Kane. Il suo contratto con il Liverpool scadrà nel 2023, e al momento il rinnovo sembrerebbe difficile. Così la Juventus potrebbe tentare l’assalto in estate mettendo sul piatto Merih Demiral, valutato 40 milioni di euro, e Paulo Dybala, valutato 60 milioni di euro. Dunque due giocatori che dopo una stagione deludente potrebbero salutare la Torino bianconera per fare spazio al top player del Liverpool. Un totale dunque di 100 milioni per pareggiare la valutazione di Salah. Un’ipotesi che dunque potrebbe infiammare la sessione estiva di calciomercato.