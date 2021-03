Duello in campo e in sede di calciomercato tra Milan ed Atalanta: i rossoneri sono interessati ad Ilicic, ma il club bergamasco fa chiarezza

La stagione è arrivata ad un punto chiave. Il mese di aprile definirà una volta per tutte l’ordine delle forze in campo, con gli obiettivi che piano piano si andranno a delineare. La Serie A – mai come quest’anno – è aperta ad ogni verdetto e tra le squadre in competizione per un posto in Champions League ci sono anche Milan ed Atalanta. I due club – rispettivamente secondi e terzi in classifica – si preparano a discutere anche in sede di calciomercato, con diversi nomi finiti già nell’occhio del ciclone.

Calciomercato, quanti affari tra Milan ed Atalanta

Sono tanti i giocatori del recente passato che hanno vestito la maglia sia del Milan che dell’Atalanta ed altri potrebbero farlo nell’immediato futuro. Il nome più altisonante è quello di Franck Kessié, passato in rossonero dopo 31 presenze in nerazzurro: “L’avevamo visto perché aveva vinto il mondiale U17 a Dubai, nel dubbio l’abbiamo portato un anno in prestito e ce l’hanno concesso con diritto di riscatto“, ricorda Giovanni Sartori ai microfoni di ‘TeleLombardia’.

L’estate che si avvicina potrebbe regalare nuove trattative tra i due club. Al Milan è stato più volte accostato Josip Ilicic, in scadenza con l’Atalanta nel 2022, ma protagonista di un rapporto a luci ed ombre con mister Gasperini. A fare chiarezza sulla vicenda, però, è intervenuto lo stesso Sartori: “Ho letto di un possibile interesse del Milan, ma a noi non risulta: è una notizia senza alcun fondamento“.

Calciomercato, Sartori sulle scelte dell’Atalanta

Il responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta scopre poi il fianco ad un possibile addio di Matteo Pessina: “Potrebbe diventare un giocatore mercato, sta facendo un grandissimo campionato e ha confermato la grande stagione di Verona“, ha detto. Poi, chiudendo: “L’Atalanta non se ne priverà così facilmente“.

La squadra è concentrata sul campo e qualora dovesse centrare l’obiettivo Champions sarà sempre più difficile strappare talenti a mister Gasperini. La conferma arriva dallo stesso Sartori che ha chiuso l’intervista con una considerazione importante: “Se l’Atalanta farà mercato in uscita, lo farà solo su un giocatore“.