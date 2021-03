Intervallo di Lituania-Italia, partita valida per le qualificazioni al prossimo mondiale: i social prendono di mira Bernardeschi

Siamo giunti all’intervallo di Lituania-Italia, match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022. Gli azzurri puntano alla terza vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute nell’ordine contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Il tris darebbe molta fiducia al gruppo guidato dal CT Roberto Mancini, che la prossima estate sarà impegnato anche nell’avventura dell’Europeo. La partita, dopo i primi 45′ è ferma sullo 0-0, con l’undici italiano che sta attaccando ripetutamente l’area avversaria, ma non è ancora riuscito a trovare la via gol.

La squadra sta, quindi, deludendo fino a questo momento e tra i giocatori maggiormente presi di mira c’è Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus non ha fornito una grande prova durante la prima frazione di gioco, scatenando la reazioni dei social. Di seguito un paio di Tweet in riferimento alla prestazione dell’ex Fiorentina.

Abbiamo finalmente scoperto che il ruolo di Bernardeschi è il terzino sinistro. — Jürgen (@Kataklinsmann) March 31, 2021