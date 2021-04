Calciomercato Inter, Perisic blocca Emerson | Da Conte alla Juventus

L’Inter non ha intenzione di mollare la presa in campionato in vista del rush finale, ma occhio agli scenari sul calciomercato. Perisic potrebbe variare la situazione per Conte e la Juventus

L’Inter vuole assolutamente riprendere la sua marcia in campionato e non vuole fermarsi in ottica scudetto. I nerazzurri stanno vivendo una stagione sempre più convincente e sono saldamente al primo posto. Viste anche le difficoltà legate al Covid-19, però, non si può assolutamente mollare la presa in vista del finale di stagione. Un rush conclusivo che vedrà Ivan Perisic in campo da titolare. Il croato è da sempre nel mirino della critica e dei tifosi nerazzurri, ma in questa stagione per lui sembra essere arrivata la svolta.

Perisic, infatti, sta garantendo un’applicazione notevole in fase difensiva, oltre alla consueta spinta. E’ per questo che il croato ha scalato le gerarchie di Antonio Conte sulla fascia sinistra e ora non vuole più fermarsi. Anche il suo rendimento in Nazionale è notevole, confermando il suo ottimo momento di forma. Le sue prestazioni potrebbero incidere notevolmente anche sul calciomercato nelle prossime settimane: ecco le prospettive che riguardano anche la Juventus.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tre bianconeri rischiano l’esclusione contro il Torino | Il motivo

Calciomercato Inter, Perisic allontana Emerson Palmieri: la Juventus avanza

Le ottime prestazioni di Perisic potrebbero cambiare le mire di Marotta e della società nerazzurra sul mercato. L’Inter potrebbe decidere, infatti, di dirottare i suoi fondi verso altri ruoli e non propriamente per l’esterno sinistro, trattenendo dunque il laterale croato. Emerson Palmieri di conseguenza si allontana dall’Inter, ma non dall’Italia. Se Antonio Conte, non potrà avere il terzino, non possiamo dire lo stesso della Juventus.

I bianconeri, infatti, si troverebbero ora in pole position rispetto alla Beneamata. In ottica rivoluzione, il club ha intenzione di regalare un nuovo terzino ad Andrea Pirlo (se resterà) e il laterale della Nazionale piace non poco. Il suo costo si aggira intorno ai 15 milioni di euro e potrebbe andare in scena un interessante scambio con un degli esuberi nella rosa bianconera. Occhio, infine, anche all’interesse del Napoli sul calciatore.