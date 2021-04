Calciomercato Inter, addio Sensi | C'è la Roma con Sarri

Maurizio Sarri potrebbe chiedere alla Roma di acquistare Stefano Sensi dall’Inter: ecco i dettagli dell’offerta

Il prossimo allenatore della Roma potrebbe essere Maurizio Sarri. Sembrano infatti avviati nuovi contatti con l’ex allenatore del Napoli per sostituire Paulo Fonseca. Tanti sono i giocatori che potrebbero far comodo a quello che potrebbe essere il futuro tecnico giallorosso, che ha un’idea di calcio diversa dal portoghese. Uno di questi potrebbe essere Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter in gol ieri con la maglia della nazionale italiana. La valutazione che il club nerazzurro fa di Sensi è di circa 25 milioni di euro.

Inter, Sensi è un’idea per la Roma

Stefano Sensi per la Roma è un’idea, e i 25 milioni di euro del suo cartellino potrebbero arrivare da Leonardo Spinazzola. E’ questa infatti la valutazione che Friedkin e Tiago Pinto fanno del terzino sinistro, che Sarri sarebbe disposto a sacrificare. Non è ancora chiaro se tra le due società potrà esserci uno scambio, anche perché i rapporti non sembrano più idilliaci. Tra Roma e Inter, infatti, è naufragato lo scambio tra Politano e Spinazzola un po’ di tempo fa e i discorsi per Dzeko-Sanchez si sono subito interrotti. Il club giallorosso potrebbe comunque mettere sul piatto il terzino sinistro italiano, visto che Conte è scoperto in quella posizione.