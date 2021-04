La Juventus deve valutare il futuro di Douglas Costa: le pretendenti non mancano e una su tutte potrebbe avere la carta giusta per convincere i bianconeri

La Juventus deve ancora decidere quale sarà il futuro di Douglas Costa. Il brasiliano, tornato al Bayern Monaco in prestito in questa stagione, non sta rendendo come ci si aspettava. Appena 17 presenze tra Bundesliga e campionato e un solo gol con la maglia dei bavaresi. Un giocatore che sembra un lontano parente dell’esterno devastante che aveva sconvolto le gerarchie del campionato tedesco e che era arrivato in Italia per cambiare volto alla Juventus. I continui problemi fisici ne hanno condizionato notevolmente il percorso ma il potenziale dell’ex Gremio rimane straordinario.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Richiesta folle Raiola

Difficilmente il Bayern Monaco riscatterà Douglas Costa, ma diverse pretendenti si stanno facendo sotto. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ proprio il Gremio di Porto Alegre vorrebbe riportare Douglas Costa in Brasile. Nel panorama europeo, però, una squadra potrebbe bussare alla porta della Juventus.

Calciomercato Juventus, Atletico Madrid su Douglas Costa | Scambio in vista

Si tratta del’Atletico Madrid che sta cerando un giocatore offensivo di qualità per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del Cholo Simeone. La Juventus potrebbe sfruttare il forte interesse dei ‘colchoneros’ per provare a inserire nella trattativa il cartellino di Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano classe ’98.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Klopp scarica il top player | Scambio stellare

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rinnovo in stallo | L’agente chiarisce il futuro del veterano

I bianconeri necessitano un rinforzo proprio sulla corsia di sinistra per proseguire il processo di ricambio generazionale. Il prezzo del cartellino di Lodi si aggira intorno ai 25 milioni di euro, mentre il valore attuale di Douglas Costa è di circa 13 milioni. Una discrepanza di circa 12 milioni di euro che può essere colmata dalla società bianconera via cash. Lo scambio è possibile e non è escluso che l’Atletico possa presentare un’offerta già nelle prossime settimane.