La Juventus attende tra poche ore il derby della Mole contro il Torino e nel frattempo lavora al prossimo calciomercato estivo: proposto il big al Barcellona

A due giorni dal ritorno in campo per la sfida con il Torino, sono già ore calde per il prossimo calciomercato estivo. In casa Juventus è già tempo di bilanci, tra future entrate e soprattutto uscite, con un nome che torna prepotentemente di moda per gli addii alla squadra di Pirlo: possibile ritorno di fiamma del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Rabiot vuole partire: ritorno di fiamma

Un addio ventilato, a fasi alterne, durante l’ultima annata in bianconero. Le prestazioni altalenanti hanno più volte accostato alle uscite, in casa Juventus, di Adrien Rabiot. Adesso, stando a quanto riporta ‘Todofichajes.com’, l’entourage del francese starebbe spingendo per dire addio, provando a riallacciare i contatti con la dirigenza del Barcellona.

Già sotto la gestione Bartomeu, i catalani avevano provato a portare Rabiot in Spagna. Adesso la situazione potrebbe ripetersi, anche se il nuovo dg blaugrana Alemany dovrà valutare l’acquisto di solo uno tra Wijnaldum (richiesto espressamente da Koeman) e lo stesso Rabiot, cercato anche dall’Everton, per cui la Juventus chiederebbe non più di 20 milioni di euro.

Arrivato a zero nell’estate 2019, adesso il francese può salutare Torino: la madre-agente Veronique è intenzionata a tornare in pressing su Alemany per portarlo in Catalogna. Acquisto che passerà dalla cessione di Pjanic, su cui potrebbe fiondarsi proprio l’Everton.