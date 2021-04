Il calciomercato entra nel vivo e le squadre di Serie A pensano alle prossime trattative: ipotesi di scambio tra Juventus e Roma che coinvolge Douglas Costa

La stagione è arrivata ad un punto cruciale e le squadre di Serie A si preparano per il rush finale. Il campionato è aperto in ogni zona di classifica, ma per le dirigenze è già tempo di aprire i pensieri all’anno che verrà. L’estate si preannuncia infatti ricca di colpi di mercato, anche se le risorse scarseggiano. A fare la differenza saranno le idee o magari i possibili scambi che riusciranno a portare bonus aggiuntivi alle società coinvolte.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con la Roma

L’ultima suggestione in tal senso arriva proprio dalla Serie A, con due top club che potrebbero intavolare una trattativa per giugno. I tasselli da sistemare sono ancora tanti, ma Juventus e Roma si candidano a sedersi attorno allo stesso tavolo per uno scambio di giocatori. La conditio sine qua non è l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa al posto di Fonseca: l’arrivo del tecnico scatenerebbe una mini rivoluzione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo Ilicic | Ecco qual è la chiave

Secondo quanto si apprende da ‘La Repubblica’, i contatti tra Roma e Sarri si sarebbero intensificati, con l’allenatore che avrebbe anche iniziato a parlare di calciatori. L’ex Juventus non è convinto dai terzini ed è pronto a cedere – tra gli altri – Rick Karsdorp. L’olandese – contratto in scadenza nel 2025 – potrebbe essere usato come pedina di scambio per raggiungere un pupillo di Sarri.

Calciomercato Juventus, via Douglas Costa

Sarri vorrebbe infatti portare a Roma il profilo di Douglas Costa, che a giugno tornerà a Torino dal prestito al Bayern Monaco, ma che è ormai fuori dal progetto tecnico bianconero. Il brasiliano è stato già allenato da Sarri (3 gol, 7 assist in 29 presenze) e potrebbe rilanciarsi nella piazza giallorossa. Ma c’è un ostacolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici a rischio | Scenario clamoroso