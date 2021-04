In attesa di scendere in campo contro il Torino, in casa Juventus si valutano già i prossimi colpi di calciomercato: bomba dalla Spagna, quasi fatta per il gioiello protagonista in Serie A

Due giorni al derby della Mole contro il Torino per la Juventus di Andrea Pirlo che, tuttavia, si sta già focalizzando sulle prossime operazioni di calciomercato. La sessione estiva potrebbe vedere, dopo mesi e mesi di corteggiamento, l’approdo dell’ex talento del Milan a Torino: ecco lo scenario.

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Locatelli: cifre e dettagli

Accostato a più riprese nelle ultime sessioni di mercato, il nome di Manuel Locatelli è in cima ai pensieri della dirigenza juventina. Il prossimo calciomercato estivo, stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, sarà il palcoscenico per l’approdo in bianconero dell’ex talento di scuola Milan.

Il portale sostiene come l’offerta bianconera (40 milioni di euro cash più l’approdo del giovane Fagioli in neroverde) abbia convinto il Sassuolo, pronto a salutare Locatelli. Si attenderebbe la fine della stagione per limare gli ultimi dettagli ma club come Inter, Real Madrid e Manchester che erano interessati a Locatelli dovranno arrendersi.

Il futuro del centrocampista sarà con ogni probabilità a Torino: il giocatore può lasciare il Sassuolo a fine stagione.