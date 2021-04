Il Milan cerca un attaccante e prova a strappare il big all’Atalanta: Gasperini potrebbe aver trovato il sostituto ideale

Il Milan continua a ricercare un attaccante che possa affiancare Zlatan Ibrahimovic ed eventualmente sostituirlo. La società sta cercando una prima punta che possa avere caratteristiche simili a quelle dello svedese, ma si sta muovendo anche per pescare una seconda punta di qualità che possa dare una marcia in più alla squadra di Stefano Pioli.

L’eventuale accesso in Champions League costringerà i rossoneri a doversi rinforzare. Maldini sta seguendo diversi profili, non solo in Italia ma anche all’estero. Secondo quanto riportato, però, dall’edizione odierna di ‘TuttoSport’, Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino Josip Ilicic. Lo sloveno non è in buoni rapporti con Gian Piero Gasperini e la voglia di coronare la su carriera giocando in un top club potrebbe fare la differenza.

Calciomercato Milan, Boga la chiave per Ilicic

Il Milan intende puntare su Ilicic a prescindere dal rinnovo di Hakan Calhanoglu. Massara lo segue sin dai tempi della Roma e vuole portare a termine l’operazione insieme a Maldini. Il trequartista dell’Atalanta ha 33 anni e i rossoneri non vorrebbero spederò una cifra troppo alta. Il futuro di Ilicic con l’Atalanta potrebbe avere lo stesso epilogo di quello del ‘Papu’ Gomez, sulla base di un rapporto sgretolato con l’allenatore.

La chiave dell’operazione è Jeremie Boga. Il talento francese di origini ivoriane classe ’97 del Sassuolo piace molto alla Dea che, qualora decidesse di puntare forte su di lui, potrebbe dare il via libera per la cessione di Ilicic. Il Milan dovrà anche valutare il futuro di Calhanoglu e di Brahim Diaz e l’affare Ilicic dipenderà anche dalle condizioni economiche messe in ballo dai bergamaschi che puntano sul talento nero verde.