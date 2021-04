Un momento tutt’altro che brillante per l’ex giocatore del Milan, finito nel mirino dell’allenatore che lo attacca apertamente: ecco le sue dichiarazioni

Con la 29a giornata di Serie A alle porte, i club italiani sono concentrati per chiudere al meglio l’annata. In ottica calciomercato, però, uno degli ultimi acquisti di una big non sta entusiasmando, attirando su di sè le critiche dell’ex allenatore: c’è l’attacco.

Calciomercato Napoli, Bakayoko nel mirino: attacco all’azzurro

L’ex allenatore del Napoli ed opinionista Rai Andrea Agostinelli, ai microfoni di ‘1 Station Radio’ ha duramente criticato il centrocampista dei partenopei Tiemoue Bakayoko. L’ex giocatore di Milan e Chelsea ha deluso in questa stagione agli ordini di Gattuso, con più bassi che alti.

“Pensavo, sinceramente, che Bakayoko potesse fare meglio. Mi aspettavo un nuovo Allan ma mi sbagliavo di grosso“. Agostinelli ha poi aggiunto: “Bakayoko è un centrocampista che mi è sempre piaciuto, quest’anno però mi ha deluso. Non ci sono alibi”.

L’ex allenatore del Napoli ha poi concluso, concentrandosi sul futuro del mediano classe 1994: “Considerato anche l’ingaggio importante, potrebbe andare via a fine stagione”.