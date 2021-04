Juventus, UFFICIALE: Bonucci è risultato positivo al Covid | Il comunicato

La Juventus deve fare i conti con una pessima notizia in ottica Covid dopo la pausa relativa le partite delle Nazionali. Il difensore è risultato positivo al virus: ecco il comunicato

La Juventus non vuole arrendersi nonostante il percorso in campionato non sia stato netto, ma deve fare i conti con i contagi da Covid-19. Andrea Pirlo, infatti, deve fronteggiare anche diverse assenze e non si placano le polemiche dopo il festino di Weston McKennie a cui hanno partecipato anche Arthur e Paulo Dybala. Andrea Pirlo vuole subito ripartire in campionato e tentare in extremis la rimonta all’Inter. Il club bianconero, però, deve subito fare i conti con un nuovo contagio, la cui notizia è arrivata negli ultimi minuti.

Juventus, Bonucci è risultato positivo al Covid-19: ecco il comunicato

Dopo la convocazione e le fatiche in Nazionale, infatti, Leonardo Bonucci è tornato in bianconero. Il difensore, però, è risultato positivo al Covid-19. Ecco il comunicato: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.