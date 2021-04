La Juventus attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito ha annunciato il ritorno immediato a Torino di un bianconero, risultato positivo al Covid durante gli ultimi impegni con la sua nazionale

“Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J|Hotel”.

CLICCA QUI! Per tutte le ultime notizie di giornata