Il tecnico della Juventus potrebbe prendere una dura decisione in vista del derby contro il Torino: tre giocatori a rischio esclusione

Si torna dalle Nazionali per molti calciatori, mentre altri sono rimasti a lavorare nei propri club vista la mancata convocazione. Nella Juventus preoccupa il caso Covid di Leonardo Bonucci, contagiato probabilmente in Nazionale, dove altri tre membri dello staff di Mancini sono risultati positivi. Ma non sono solo queste le problematiche al momento. Infatti scoppia anche il caso legato ad Arthur, McKennie e Dybala, tutti e tre sorpresi a violare le norme anti Covid, mentre si divertivano ad una festa nell’ambitazione del centrocampista statunitense, fermata dai Carabinieri. Ora tutti e tre rischiano l’esclusione da parte del tecnico Andrea Pirlo dalla lista dei convocati per il derby contro il Torino.