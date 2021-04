In seguito a una festa a casa di McKennie, anche Dybala e Arthur, giocatori della Juventus, sono finiti nei guai: multa e sanzione per i tre

A due giorni dal ritorno in campo nel derby contro il Torino, le notizie che arrivano dalla Juventus non sono per niente positive. Dopo il contagio di Demiral in Nazionale turca, infatti, arriva un’altra bomba dal capoluogo piemontese: McKennie, Dybala e Arthur sono stati multati per una festa privata, secondo quanto rivelato dal calciomercato.it proprio qui.

Alle 23:30 di ieri, a casa dello statunitense ex Shalke 04, hanno fatto irruzione le forze dell’ordine per mettere fine al festino privato dei tre giocatori bianconeri e di amici e conoscenti, illegale, ai tempi del Covid almeno. Oltretutto McKennie, Dybala e Arthur verranno sanzionati anche dalla Juventus, che male avrebbe digerito la loro ‘bravata’.