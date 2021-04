La partita tra Bologna e Inter in programma sabato vedrà una doppia assenza tra le fila nerazzurre: Conte li perde prima di partire

Ritorna la Serie A e sabato sera andrà in scena la partita tra Bologna e Inter. I nerazzurri vogliono continuare la propria scalata verso lo scudetto, mentre i rossoblu sono in una posizione tranquilla a metà classifica, ma ovviamente fare punti contro la capolista rimane una conquista pregiata. I dubbi di formazione per Antonio Conte partono dai giocatori rientrati dalla Nazionale ieri, soprattutto per quanto riguarda Bastoni, Barella e Sensi.

Oggi la squadra è pronta a partire alla volta di Bologna, quando arriva la notizia di due assenze importanti per il tecnico interista. Entrambi i giocatori non partiranno per l’impegno di domani in campionato a causa di un affaticamento muscolare.

Bologna-Inter, Perisic e Kolarov KO: non partono per il match di domani

Due assenze pesanti per l’Inter di Antonio Conte in un match fondamentale come quello di domani contro il Bologna. Infatti domani sera i nerazzurri giocheranno dopo il derby tra Torino e Juventus, e potranno cercare di staccare i bianconeri nel caso in cui non riescano a raggiungere i tre punti, mettendo una ancor più seria ipoteca al campionato.

Tra i vari assenti per Antonio Conte, domani sera non saranno del match nemmeno Ivan Perisic e Alksander Kolarov. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i due calciatori non sono partiti per Bologna a causa di un affaticamento muscolare. Quella del difensore sicuramente è meno pesante come assenza rispetto a quella dell’esterno, ma vedremo come l’allenatore ridisegnerà la squadra domani sera.