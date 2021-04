Al termine di questa stagione, l’Inter di Antonio Conte potrebbe salutare Arturo Vidal, centrocampista centrale arrivato dal Barcellona di Ronald Koeman. Per rimpiazzarlo, i nerazzurri potrebbero puntare su un nome caldo del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Roberto Soriano, centrocampista del Bologna di Sinisa Mihajlovic



L’Inter di Antonio Conte è lanciatissima a caccia del 19esimo scudetto della sua storia! I nerazzurri, dopo esserci andati molto vicini lo scorso anno avendo chiuso ad un punto dalla Juventus di Maurizio Sarri, occupano al momento la prima posizione davanti al Milan di Stefano Pioli che, con una gara in più, a sei lunghezze di distanza. Nonostante la prematura eliminazione in Champions League, la Beneamata è riuscita a ripartire ed ora sembra davvero vicinissima al traguardo ed alla vittoria di un trofeo, che manca nella bacheca della società milanese dal 16 maggio del 2010.

Uno dei protagonisti in negativo della campagna europea dell’Inter è senza dubbio Arturo Vidal, peggiore in campo in due delle tre sfide a San Siro (escluso il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk all’ultima giornata). Il centrocampista cileno non ha convinto al suo ritorno in Italia e l’ipotesi di un addio nella prossima finestra estiva di calciomercato si fa sempre più strada.

Calciomercato Inter, addio Vidal | Idea in Serie A!

Con la partenza di Arturo Vidal, sul quale è forte l’interesse del Marsiglia di Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico del cileno, l’Inter potrebbe ripiegare su un elemento della Nazionale italiana di Roberto Mancini, nonché fra i migliori centrocampisti di questa stagione del campionato italiano di Serie A.

Stiamo parlando di Roberto Soriano, mezz’ala col vizio del gol del Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’ex giocatore di Villarreal e Sampdoria ha un contratto in scadenza con i felsinei nel 2023 ed ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 10/15 milioni di euro.