Calciomercato Juventus, Arthur ceduto | Scambio shock con Guardiola

La Juventus potrebbe mettere alla porta Arthur dopo l’episodio del festino in casa McKennie: scambio shock con Guardiola

La Juventus sta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative, la peggiore degli ultimi dieci anni. L’estate scorsa è stata avviata una rivoluzione che probabilmente continuerà anche la prossima estate. Uno dei giocatori arrivati è Arthur, in uno scambio con Pjanic. L’apporto dell’ex Barça è ben diverso da quello del bosniaco, e considerando la festa di dieci persone a casa di Weston McKennie, la Juve potrebbe anche decidere per il suo addio. Ma c’è un problema.

Juventus, Arthur da Guardiola

Arthur pesa a bilancio della Juventus per ben 72 milioni di euro: una cifra che di questi tempi è altissima, dunque in caso di addio dovrebbe lasciare solo grazie a uno scambio un po’ particolare. Difficile, infatti, trovare una squadra in tempi di Covid-19 che offra oltre 70 milioni per il brasiliano. Dunque, il regista della Juve potrebbe finire al Manchester City da Pep Guardiola. Coi Citizens c’è un buon rapporto e, infatti, Arthur verrebbe scambiato alla pari con Mendy e Ferran Torres, per un totale di circa 80-85 milioni di euro. Uno scenario clamoroso, che dà l’idea di ciò che serve a Fabio Paratici per cedere il giocatore.