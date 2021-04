La Juventus pianifica il mercato ed è alla caccia di un bomber di peso: l’ultima idea arriva dalla Francia, con i bianconeri pronti ad inserire Douglas Costa nell’affare

La Juventus si prepara a vivere un’estate da assoluta protagonista in sede di calciomercato. Le risorse non abbondano, ma la sensazione è che la dirigenza proverà a rinforzare la rosa in ogni reparto, sfruttando le occasioni che mano a mano si presenteranno. Una sessione di opportunità e di pianificazione, con la priorità che resta il reparto offensivo. I bianconeri sono a caccia di una prima punta e l’ultima suggestione arriva dalla Francia.

Calciomercato Juventus, assalto al Marsiglia per la punta

La Juventus torna alla carica per un vecchio obiettivo che riporta al nome di Arkadiusz Milik: il polacco – dopo una prima parte di stagione vissuta da fuori rosa al Napoli – è approdato all’Olympique Marsiglia firmando un contratto sino al 2022. I bianconeri avevano tastato l’opportunità di prelevarlo già a gennaio, ma l’attacco decisivo potrebbe arrivare a giugno. Il bomber – protagonista di tre gol in sette presenze in Ligue 1 – tornerebbe in Italia.

A rilanciare la possibilità di un imminente addio è stato l’allenatore del Marsiglia, Jorge Sampaoli che all’Equipe ha dichiarato: “Nel calcio è difficile sapere se questo o quel giocatore rimarrà, un calciatore può sempre essere sedotto da un’altra opportunità. Milik è un grande giocatore a livello internazionale. La decisione spetta a lui. Vorremmo che restasse, ma garantirlo oggi visto il mercato è difficile”.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa per Milik

La Juventus resta in pole, ma Milik ha mercato pure in Inghilterra e Spagna ed è anche seguito da Inter e Roma. I bianconeri potrebbero però battere la concorrenza inserendo una contropartita nell’affare. Il ds Paratici è pronto ad offrire il cartellino di Douglas Costa al Marsiglia per avere Milik, ma c’è un ostacolo: il brasiliano percepisce 6 milioni di ingaggio, cifra fuori portata per i francesi.

Milik – che ha una clausola da 12 milioni per liberarsi dal Marsiglia – sembra destinato a lasciare la Francia, e la Juventus ha in mente l’offerta giusta per convincere il club ad accettare. Douglas Costa dovrà però rivedere al ribasso le sue pretese economiche per far si che l’affare possa giungere alla fumata bianca.