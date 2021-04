La Roma continua a cercare un erede di Edin Dzeko in attacco e si torna a mettere gli occhi nel Real Madrid: operazione stile Borja Mayoral

La Roma è pronta ad una vera e propria rivoluzione a fine stagione. Infatti i giallorossi continuano a sperare di raggiungere un posto in Champions League tramite quarto posto o tramite Europa League, ma la strada è certamente in salita al momento. Per questo motivo uno dei primi a partire potrebbe essere il tecnico Paulo Fonseca, con diversi nomi in lizza per sostituirlo. Poi bisognerà affrontare anche l’addio di Edin Dzeko.

Il bomber bosniaco infatti non è riuscito a risanare i rapporti con la società e a giugno molto probabilmente lascerà la capitale. Così il general manager Tiago Pinto è in cerca di un erede per la prossima stagione e il mirino torna nuovamente a puntare nel Real Madrid. Si pensa ad un’operazione come quella che ha portato Borja Mayoral in giallorosso.

Calciomercato Roma, addio Dzeko: l’erede sarà Jovic

La Roma è pronta a dire addio a Edin Dzeko. Una partenza sicuramente pesante la sua, perché in sei anni è diventato il terzo miglior marcatore romanista di tutti i tempi, ma ormai il suo ciclo nella capitale sembrerebbe essere chiuso.

Così, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, per cercare l’erede la Roma avrebbe messo gli occhi di nuovo nel Real Madrid, osservando con interesse a Luka Jovic. L’attaccante serbo ora è in prestito all’Eintracht Francoforte, ma a fine stagione rientrerà nei ‘Blancos’, così ad approfittarne potrebbero essere i giallorossi. Infatti la società capitolina potrebbe tentare il colpo in stile Borja Mayoral, ovvero prendendo in prestito per due anni l’attaccante e poi pensare di procedere col riscatto o meno. Va ricordato però che da tempo sulle sue tracce c’è anche il Milan, che lo aveva già cercato l’estate scorsa e a gennaio. Potrebbe dunque aprirsi un derby italiano per l’attaccante del Real Madrid.