Juventus, Pirlo in conferenza sul caso McKennie: la decisione della società

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa, sottolineando il suo pensiero e la linea della Juventus, dopo il party a casa di McKennie a cui hanno partecipato anche Arthur e Dybala. Di seguito le sue parole

La Juventus è pronta a tornare in campo dopo la debacle in campionato contro il Benevento. I bianconeri vogliono subito rialzarsi e portare a casa il difficile derby contro il Torino. Nelle ultime ore, però, è divampato il caso relativo il festino organizzato da Weston McKennie all’interno della sua villa. Sono intervenuti anche i carabinieri sul posto e erano presenti anche Paulo Dybala e Arthur.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la critica dell’ex bianconero | “Ronaldo resta solo in un caso”

Un caso che continua a far discutere nelle ultime ore e su cui Andrea Pirlo si è appena espresso in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni, arrivate proprio in questi minuti: “I tre giocatori coinvolti non sono convocati e vedremo quando torneranno a disposizione. Ne abbiamo parlato abbastanza, adesso parliamo della partita”.