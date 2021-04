Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Nervosismo per lo stallo

Il Milan non ha ancora concluso la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: ecco com’è la situazione

Il Milan sta vivendo un’ottima stagione, forse anche al di sopra delle aspettative della dirigenza. L’obiettivo, infatti, è qualificarsi alla prossima Champions League: ma per parecchi mesi i rossoneri sono stati anche in lotta per lo scudetto. Grazie soprattutto ai big, che tra l’altro sono in scadenza di contratto. Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic sono già da ora liberi di firmare a parametro zero con qualsiasi squadra. Nello specifico, la trattativa per il portiere italiano è ancora in fase di stallo.

Milan, la situazione di Gigio Donnarumma

L’ultimo rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma è stato nell’estate del 2017 e da allora Mino Raiola e il Milan non si sono più seduti al tavolo delle trattative per prolungare. Il giorno della scadenza si avvicina e al momento è fissato al prossimo 30 giugno. Lo stipendio del portiere italiano ammonta a 6 milioni di euro a stagione, e il super agente vorrebbe un corposo aumento. Non sono in programma nuovi incontri in agenda e Raiola non ha altre offerte. Cresce il nervosismo in casa Milan e intanto il desiderio di Donnarumma sarebbe quello di continuare a vestire la maglia rossonera. Una situazione di stallo che nelle prossime settimane dovrà, per forza di cose, essere superata: Maldini offre per il rinnovo una cifra vicina agli 8 milioni di euro e Raiola ne vorrebbe almeno 10.