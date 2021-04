Il calciomercato bianconero vedrà l’arrivo un nuovo attaccante agli ordini di Pirlo durante la prossima estate: il top club ha deciso il futuro del suo bomber

Con largo anticipo sulla riapertura ufficiale del calciomercato estivo, in casa Juventus arrivano novità importanti per uno dei principali obiettivi per l’attacco di mister Pirlo. Il top club ha definito la strategia per l’anno prossimo: il big è pronto a dire addio.

Calciomercato Juventus, il Psg ha deciso: addio a giugno

Il Psg si sta già muovendo per le prossime scelte di mercato. Secondo quanto riportato da ‘AS, il club francese avrebbe deciso di mettere sul mercato uno dei suoi big. Si tratta di Mauro Icardi, arrivato per 50 milioni meno di dodici mesi fa e destinato dunque a partire.

L’addio dell’ex capitano dell’Inter è sintomo di una chiara intenzione di trattenere Moise Kean alla corte di Pochettino. Una brutta notizia per la Juventus che ormai da mesi progetta il possibile ritorno del classe 2000 a Torino.

Un intreccio che, dunque, potrebbe anche vedere un ritorno di fiamma dei bianconeri per Icardi: quasi definitivamente sfumata, al momento, la pista Kean, l’obiettivo di Paratici può tornare ad essere il bomber argentino.