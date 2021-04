Il Milan cerca un attaccante per la prossima stagione e pensa ad un giocatore della Juventus corteggiato anche in passato: possibile assalto a giugno

La Serie A è arrivata al rush finale e le squadre sono concentrate per raggiungere i loro rispettivi obiettivi. Il massimo campionato italiano è più vivo che mai, aperto in ogni zona di classifica, ma per le dirigenze è già tempo di iniziare a pensare al mercato. Tra le protagoniste estive c’è da attendersi il Milan, squadra rinnovata dalla cura Pioli e desiderosa di mantenersi tra le big anche nella prossima stagione.

Calciomercato Milan, attaccante dalla Juventus

La società è pronta a ricompensare il lavoro del tecnico con aiuti mirati dal mercato. La possibilità di tornare a giocare in Champions League permette ai rossoneri di pensare a rinforzi in ogni reparto, ma la priorità resta il reparto offensivo. Il Milan cerca una punta di livello internazionale da affiancare a Zlatan Ibrahimovic che possa anche abbassare l’età media. La dirigenza pensa ad un attaccante che conosce già la Serie A.

L’ultima suggestione arriva dalla Juventus, con l’idea di strappare ai bianconeri Alvaro Morata. Lo spagnolo – classe 1992 – è un vecchio pupillo rossonero, cercato di portare spesso a Milanello in passato. Il matrimonio potrebbe finalmente compiersi in estate, ma non sarà semplice. I bianconeri valutano il bomber un mezzo flop: sette gol in 22 presenze in campionato e – prima del gol allo Spezia – un’astinenza durata ben undici partite.

Calciomercato Milan, tutto su Morata

Morata ha a disposizione questo finale di stagione per convincere la Juventus a puntare ancora su di lui. Se il club on dovesse riscattarlo – o rinnovare il prestito dall’Atletico Madrid – il Milan potrebbe partire all’assalto. Il bomber ha un contratto con gli spagnoli fino al 2023 e rappresenterebbe un investimento importante, ma di rendimento assicurato.

La sua esperienza in Champions League – sei gol in otto presenze in questa edizione – gioverebbero i rossoneri. La trattativa è ancora da intavolare, ma l’idea è viva e i presupposti per parlarne in estate sono reali. L’attaccante potrebbe così rimanere a giocare in Serie A anche qualora la Juventus non dovesse confermarlo in rosa.