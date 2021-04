Calciomercato Milan, stand by per Kessie | Pericolo Real

Il Milan ha messo in stand by il rinnovo di Franck Kessie, ‘colpa’ di Gianluigi Donnarumma, considerato una priorità

Il Milan è alle prese con diversi rinnovi del contratto, non solo quelli per Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Questi sono sì in scadenza il prossimo 30 giugno, ma ci sono anche alcuni giocatori molto importanti in scadenza nel 2022. Tra questi, c’è Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano questa stagione ha già segnato dieci gol e siglato quattro assist, oltre ad aver fornito a Stefano Pioli prestazioni di altissimo livello. Tuttavia, almeno per il momento, il direttore tecnico Paolo Maldini sembra avere altre priorità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber dalla Francia | Offerto Douglas Costa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | La situazione

Milan, fase di stallo per Kessie

La grande stagione di Franck Kessie induce il giocatore a proporre una richiesta molto alta al Milan per il rinnovo. L’ingaggio desiderato dal centrocampista, infatti, è di circa 4,5-5 milioni a stagione. Un po’ distante dall’offerta di Maldini, che ora pensa più al rinnovo di Donnarumma, considerato una priorità, e mette in secondo piano quello di Kessie. Tanti i club interessati all’ex Atalanta, soprattutto big: tra questi, c’è il Real Madrid di Zinedine Zidane. Insomma, Maldini nelle prossime settimane avrà il suo da fare.