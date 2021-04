La Roma pensa a cambi importanti per il futuro: nel mirino c’è Allegri. Con lui può arrivare anche il big dal Barcellona

È una stagione particolare e difficile quella che sta vivendo il Barcellona, che ha deluso le attese in diverse occasioni ma può ancora dire la sua in ben due competizioni. I ‘Blaugrana’ infatti sono già usciti dalla Champions League ma hanno un distacco di soli quattro punto dall’Atletico Madrid che è in vetta alla Liga. Tra due settimane poi ci sarà la finale della Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao: queste due competizioni possono sicuramente raddrizzare l’annata.

Le difficoltà riguardano comunque tanti calciatori del Barcellona e tra questi c’è anche Miralem Pjanic, che è arrivato dalla Juventus nella scorsa estate e fin qui ha deluso le attese di società e tifosi. Il bosniaco infatti non è ancora riuscito a dare il suo apporto e poche volte le sue giocate sono state determinanti come quelle che venivano puntualmente realizzate in Serie A con Juventus e Roma.

Calciomercato Roma, colpo Pjanic: può arrivare insieme ad Allegri

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, il flop di Pjanic in questi mesi potrebbe anche portare all’addio già nella prossima estate, a solo un anno di distanza dal suo approdo in terra spagnola dopo l’affare tra Juventus e Barcellona che ha coinvolto Arthur. Per il classe 1990 a questo punto è possibile anche pensare a un ritorno in Italia.

Miralem Pjanic infatti potrebbe essere anche un’idea per la Roma, che sta programmando il proprio futuro e potrebbe effettuare diversi cambi, partendo dalla panchina. In caso di arrivo di Massimiliano Allegri si potrebbe fare un serio tentativo per strappare il centrocampista dal Barcellona, visto che sembra essere ormai in uscita. Il tecnico e il calciatore sono in ottimi rapporti ma l’unico ostacolo nella trattativa potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio.

Il suo agente Ramadani ha già avviato dei contatti con la Roma nelle scorse settimane per Maurizio Sarri, non è escluso a questo punto che nascano nuove discussioni in caso di arrivo di Massimiliano Allegri.