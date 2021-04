Il calciomercato della ‘Vecchia Signora’ può avere inizio con largo anticipo: occhi già puntati sul bomber, per il quale continua a crescere la concorrenza per giugno

Da un lato la delicata sfida contro il Torino nel derby della Mole, dall’altro, in casa Juventus, è già tempo di pensare al calciomercato. La prossima estate potrebbe portare diversi cambiamenti alla rosa allenata da Andrea Pirlo: occhi in attacco, per il bomber cresce la concorrenza.

Calciomercato Juventus, colpo in Serie A: concorrenza per il bomber

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, sono diversi i club di Premier League che stanno valutano l’assalto a Duvan Zapata la prossima estate. Il bomber colombiano difficilmente rinnoverà il contratto con l’Atalanta in scadenza il 30 giugno 2023.

L’ex attaccante del Napoli è finito nel mirino di Arsenal, Leicester, Everton e Wolverhampton ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. La Juventus segue Zapata da tempo ed il bomber darebbe la priorità alla permanenza in Italia.

Difficile però strappare il 30enne alla ‘Dea’ che potrebbe lasciarlo partire per almeno 45-50 milioni di euro.