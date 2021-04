Il Milan è attualmente impegnato nel match casalingo contro la Sampdoria: il tecnico degli ospiti Ranieri è stato protagonista di un piccolo battibecco con Donnarumma

Una gara cruciale per il cammino del Milan di Pioli che deve continuare a vincere per sperare in un passo falso dell’Inter, a poche giornate dal termine della Serie A. In tal senso, il match contro i blucerchiati di Ranieri ha registrato un momento di tensione con protagonista proprio l’allenatore romano: ecco cosa è successo.

Milan-Sampdoria, scintille Donnarumma-Ranieri: i dettagli

Non solo il tema rinnovo in casa Milan a vedere protagonista Gigio Donnarumma. Sono state vibranti le proteste del portiere rossonero, durante la gara in corso con la Sampdoria, per un fallo non concesso ai padroni di casa dal direttore di gara.

Piccata, a distanza, la risposta del mister blucerchiato Claudio Ranieri che ha risposto per le rime all’estremo difensore milanista. “Ci vuole più rispetto!”, ha detto Ranieri in merito alla viva protesta di Donnarumma nei confronti dell’arbirtro.

