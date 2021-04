La Juventus pianifica la prossima sessione di calciomercato con un top player accostato con insistenza all’attacco bianconero: assist a sorpresa dal tecnico del top club

Con il derby della Mole ormai alle spalle, per la Juventus è già tempo di pensare alla sfida di mercoledì prossimo contro il Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato, la società torinese si guarda intorno a caccia di colpi di spessore: spunta l’assist a sorpresa dal top club di Premier League.

Calciomercato Juventus, super colpo in attacco: c’è l’apertura

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer si è espresso sull’imminente partenza di Aguero dal Manchester City. Come riportato da ‘Sky Sports’, il tecnico dei ‘Red Devils’ ha indirettamente chiuso le porte all’approdo del ‘Kun’ all’Old Trafford: “Ho giocato per il Manchester United, se un club rivale avesse voluto provare ad acquistare e io avessi accettato, dove sarebbe stata la lealtà? La lealtà è uno dei valori più alti per me, non mi aspetto che un calciatore che ha giocato in un club venga in una società rivale“.

Porte chiuse per l’argentino che, accostato a diversi top club di Premier e non solo, difficilmente vestirà la maglia dello United. Un assist dunque quello servito da Solskjaer alla Juventus che, con attenzione, guarda all’evolversi della situazione del ‘Kun’: il Manchester United allontana definitivamente l’acquisto del bomber argentino.

Falcidiato da problemi fisici, Aguero in questa stagione ha messo a segno solo 3 reti in 15 presenze complessive agli ordini di Guardiola.