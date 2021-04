Eppur si muove, nonostante le incertezze societarie, il calciomercato dell’Inter. La dirigenza prova a chiudere un affare a zero per la difesa lavorando al contempo anche per l’attacco

L’Inter è attiva sul calciomercato al di là di quello che viene fatto filtrare e nonostante appunto le incertezze societarie quanto gli annessi problemi di natura finanziaria. Ovviamente Marotta e soci non stanno trattando Mbappe o Messi, ma valutando in maniera concreta alcune cosiddette ‘occasioni’ a parametro zero. Su tutte quella rappresentata da Nikola Maksimovic, che sicuramente lascerà il Napoli a giugno quando terminerà il suo contratto. Come svelato da Calciomercato.it, per il centrale serbo, avvezzo alla difesa a tre e per questo molto apprezzato da Antonio Conte, è già stata formulata una offerta da 2,5 milioni di euro netti più bonus alla firma.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Genoa, rinnovo in arrivo: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Legrottaglie: “Ecco il mio consiglio a Ronaldo”. Poi ‘frecciata’ a Donnarumma

Calciomercato Inter, Maksimovic più Jovic: Marotta piazza il doppio colpo serbo

Ventinove anni compiuti lo scorso novembre, Maksimovic è rappresentato dal potente agente Fali Ramadani. Stando a indiscrezioni quest’ultimo avrebbe proposto all’Inter pure un altro suo assistito: parliamo di Luka Jovic, che a gennaio il Real ha girato in prestito all’Eintrach Francoforte dal quale lo aveva acquistato nel luglio 2019 per una cifra superiore ai 60 milioni di euro più bonus. Serbo pure lui, Jovic ha fallito completamente a Madrid finendo ben presto ai margini della squadra di Zidane. Non rientra nei piani futuri delle ‘Merengues’ e così il suo procuratore è a caccia di una nuova sistemazione. Ai nerazzurri piace e agli stessi potrebbe far comodo come punta di scorta per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, Cobolli Gigli: “Paratici non è un numero uno. Marotta e Allegri, ecco cosa avrei fatto”

Facendo leva sugli ottimi rapporti con il presidente degli spagnoli Florentino Perez, Marotta potrebbe provare a prendere il classe ’97 – idea del Milan nello scorso mercato invernale – con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto a giugno 2023 per complessivi 34-35 milioni di euro.

A.R.