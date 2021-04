L’Inter continua a macinare punti in campionato con un occhio sempre al calciomercato: idea suggestiva per il centrocampo del futuro

L’Inter vuole tornare a vincere lo Scudetto per poi concentrarsi sul fronte calciomercato per arrivare a colpi interessanti. Profili da valutare attentamente in grado di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League, la compagine nerazzurra ha sorpreso tutti catapultandosi sulla Serie A e macinando così sempre punti utili a scavalcare il Milan. Inoltre, nel mirino ci sarebbe un’idea avvincente di calciomercato.

Calciomercato Inter, colpo Marcos Acuna per Conte: la suggestione

Come svelato dal portale spagnolo “Estadio Deportivo” nel mirino dell’Inter ci sarebbe il centrocampista argentino del Siviglia, Marcos Acuna, che avrebbe una valutazione intorno ai 15 milioni. Con il Siviglia la società nerazzurra potrebbe anche pensare di inserire nell’affare come contropartita il terzino brasiliano, Dalbert, attualmente in prestito fino al termine della stagione al Rennes senza stupire più di tanto.

Idea suggestiva in vista della prossima stagione per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Al momento non ci sarebbero ancora contatti ufficiali tra i due club, ma l’Inter sarebbe propensa a preparare l’assalto decisivo per rinforzare ancor di più la compagine nerazzurra.